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24 апреля 2019, среда, 16:55 1351
Силовые структуры 2019-04-24T16:58:49+03:00
Українські Новини
Коррупция в "Укроборонпроме": Сытник признал нарушения сотрудниками НАБУ при расследовании дела

Коррупция в "Укроборонпроме": Сытник признал нарушения сотрудниками НАБУ при расследовании дела

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что 3 сотрудника НАБУ должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при расследовании хищений в оборонной сфере.

Об этом он сказал на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Сытник отметил, что служебное расследование проводилось против 6 сотрудников бюро.

В середине апреля управление внутреннего контроля НАБУ рассмотрело результаты расследования.

"В отношении 3 сотрудников решено, что может быть инициирован вопрос о наличии дисциплинарного правонарушения у них", - сообщил директор бюро.

По его словам, первый замдиректора Гизо Углава также фигурирует в расследовании журналистского проекта "Наші гроші з Денісом Бігусом" и поэтому не участвовал в заседании управления внутренного контроля.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После чего Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".

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