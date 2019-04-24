Коррупция в "Укроборонпроме": Сытник признал нарушения сотрудниками НАБУ при расследовании дела

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что 3 сотрудника НАБУ должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при расследовании хищений в оборонной сфере.\r\nОб этом он сказал на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, передают Українськi Новини.\r\nСытник отметил, что служебное расследование проводилось против 6 сотрудников бюро.\r\nВ середине апреля управление внутреннего контроля НАБУ рассмотрело результаты расследования.\r\n"В отношении 3 сотрудников решено, что может быть инициирован вопрос о наличии дисциплинарного правонарушения у них", - сообщил директор бюро.\r\nПо его словам, первый замдиректора Гизо Углава также фигурирует в расследовании журналистского проекта "Наші гроші з Денісом Бігусом" и поэтому не участвовал в заседании управления внутренного контроля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.\r\nРанее Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.\r\nПосле чего Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".