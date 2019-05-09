На акціях 9 травня поліція зафіксувала 63 події і склала 27 адмінпротоколів

Поліція склала 27 адміністративних протоколів порушення під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\nЗокрема, 13 адмінпротоколів складено в Одеській області, 4 - у Миколаївській, по 2 - у Львівській і Дніпропетровській областях і в Києві, по 1 протоколу - у Луганській, Кіровоградській, Запорізькій і Донецькій областях.\r\nВсього співробітники поліції зареєстрували 63 події.\r\nЗ приводу використання "георгіївської стрічки" зареєстровано 22 повідомлення (в Миколаївській області - 7, в Одеській - 5, у Дніпропетровській - 3, у Харківській - 2, у Кіровоградській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і в Києві - по 1).\r\nЗ приводу використання іншої забороненої символіки (символіка серпа і молота) зареєстровано 23 випадки (у Дніпропетровській області - 7, у Києві - 5, у Луганській області - 3, в Одеській та Харківській - по 2, у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській та Миколаївській - по 1).\r\nКрім того, надійшло 18 повідомлень під час святкування Дня перемоги.\r\nЯк повідомляли Українські Новини в Києві учасники акції "Безсмертний полк" завершили ходу.\r\nПоліція нарахувала в Києві 3 тисячі учасників акції "Безсмертний полк".\r\nВ Нацполіції заявили, що близько 700 тис. українців вийшли на вулиці України в День перемоги.