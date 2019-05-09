В СМИ рассказали, за какие подвиги во Второй мировой войне получил награды дедушка Зеленского

Зеленский на могиле у деда, воевавшего во Второй мировой. Фото: Facebook Владимира Зеленского

Зеленский на могиле у деда, воевавшего во Второй мировой. Фото: Facebook Владимира Зеленского

Сегодня, 9 мая, будущий Президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу деда, воевавшего во Второй мировой войне. О подробностях подвигов Семена Ивановича Зеленского сообщает "Страна".

Так, согласно данным базы "Память народа", Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Второй мировой войны он был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной звезды. Войну закончил в звании гвардии лейтенанта.

Кроме того, на сайте есть также описание подвига дедушки Владимира Зеленского.

"Товарищ Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44 года своим минным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов... 1 февраля за селом Александровка... уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров.... Отбил 4 атаки и занял трофейный склад", - говорится в документе.

Фото: Страна

Также описывается случай, когда Семен Зеленский, увидев подбитого танкиста, приказал бойцу своего взвода занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника.

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