В центре Киева ограничили движение в связи с памятными мероприятиями

Сегодня, 9 мая, в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с торжественными мероприятиями ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, движение ограничено на улицах возле Парка Вечной Славы.

В частности, движение перекрыли:

на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной),

на пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной),

ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),

пер. Бутишев, ул. М. Омельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

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Ранее стал известен список улиц, где в День памяти и примирения движение киевского транспорта ограничат.