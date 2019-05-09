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09 мая 2019, четверг, 10:50 328 Карта
Общество 2019-05-09T10:50:23+03:00
Українські Новини
В центре Киева ограничили движение в связи с памятными мероприятиями

В центре Киева ограничили движение в связи с памятными мероприятиями

Автомобили
Автомобили

Сегодня, 9 мая, в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с торжественными мероприятиями ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, движение ограничено на улицах возле Парка Вечной Славы.

В частности, движение перекрыли:

  • на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной),
  • на пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной),
  • ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),
  • пер. Бутишев, ул. М. Омельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

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Ранее стал известен список улиц, где в День памяти и примирения движение киевского транспорта ограничат.

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