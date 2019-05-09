В центре Киева ограничили движение в связи с памятными мероприятиями

Сегодня, 9 мая, в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких центральных улицах в связи с торжественными мероприятиями ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.\r\nТак, движение ограничено на улицах возле Парка Вечной Славы.\r\nВ частности, движение перекрыли:\r\n\r\nна ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной),\r\nна пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной),\r\nул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),\r\nпер. Бутишев, ул. М. Омельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ночью в Киеве прошла акция "Первая минута мира": опубликовано видео\r\nРанее стал известен список улиц, где в День памяти и примирения движение киевского транспорта ограничат.