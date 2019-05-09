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09 травня 2019, четвер, 10:28 42
Політика 2019-05-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" почали ходу, поліція посилила охорону

У Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" почали ходу, поліція посилила охорону

Акція
Акція "Безсмертний полк" в Києві

500 учасників акції "Безсмертний полк" почали ходу в Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Акція почалася близько 10:00 біля метро "Арсенальна".

До учасників акції приєдналися частина депутатів Верховної Ради від "Опозиційного блоку".

Акція проходить мирно, грає радянська музика.

Поліція встановила кордон вздовж вул. Мазепи та вул. Лаврська.

Також загони поліції знаходяться на станції метро "Арсенальна".

Правоохоронці перевіряють рюкзаки всіх громадян, що йдуть на акцію.

Учасники акції тримають портрети загиблих у Другій світовій війні родичів.

Один молодий хлопець тримає портрет екс-Президента США Рональда Рейгана.

Ситуація спокійна, інцидентів не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.

Також вчора в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.

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