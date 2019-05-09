У Києві 500 учасників акції "Безсмертний полк" почали ходу, поліція посилила охорону

500 учасників акції "Безсмертний полк" почали ходу в Києві.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nАкція почалася близько 10:00 біля метро "Арсенальна".\r\nДо учасників акції приєдналися частина депутатів Верховної Ради від "Опозиційного блоку".\r\nАкція проходить мирно, грає радянська музика.\r\nПоліція встановила кордон вздовж вул. Мазепи та вул. Лаврська.\r\nТакож загони поліції знаходяться на станції метро "Арсенальна".\r\n\r\n\r\n\r\nПравоохоронці перевіряють рюкзаки всіх громадян, що йдуть на акцію.\r\nУчасники акції тримають портрети загиблих у Другій світовій війні родичів.\r\n\r\nОдин молодий хлопець тримає портрет екс-Президента США Рональда Рейгана.\r\n\r\nСитуація спокійна, інцидентів не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.\r\nТакож вчора в Україні відзначався День пам'яті і примирення у який проводився марш пам'яті полеглих захисників України.