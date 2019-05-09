Спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках

Сегодня, 9 мая, в некоторых областях Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.\r\n"По данным УкрГидрометцентра, 9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.\r\nОтмечается, что ночью 9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый).\r\nТакже в Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый).\r\nКак сообщали Українські Новини, атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце.\r\nРанее стало известно, что в Карпатах ожидается снег и сильные заморозки.