Спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках

Сегодня, 9 мая, в некоторых областях Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным УкрГидрометцентра, 9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью 9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый).

Также в Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый).

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце.

Ранее стало известно, что в Карпатах ожидается снег и сильные заморозки.