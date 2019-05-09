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09 мая 2019, четверг, 09:46 672
Общество 2019-05-09T09:46:16+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках

Спасатели предупредили украинцев о сильных заморозках

Заморозки. Фото: fotokto
Заморозки. Фото: fotokto

Сегодня, 9 мая, в некоторых областях Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным УкрГидрометцентра, 9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый). В Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью 9 мая в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3° (1 уровень опасности, желтый).

Также в Карпатах сильные заморозки в воздухе 0-3° (2 уровень опасности, оранжевый).

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце.

Ранее стало известно, что в Карпатах ожидается снег и сильные заморозки.

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