Получивших паспорта в Ростовской области украинцев хотят лишить пенсий и соцвыплат

Кабинет Министров решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах выдачи паспортов в Ростовской области.

Об этом журналистам сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передают Українські Новини.

"Принято распоряжение Кабинета Министров, где предусмотрены пункты выдачи, уполномоченные Российской Федерацией на выдачу паспортов, начиная с определенных дат, которые указаны в распоряжении. С момента принятия решения все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными",- сказал он.

Министр пояснил, что паспорта будут "отфильтровывать" по органу, которым он выдан.

"Это очень легко установить. В каждом паспорте указан орган, которым он выдан, и код. Эти два населенных пунктах сейчас определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области",- добавил он.

(Дополнено подробностями)

В то же время министр по делам ветеранов Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook, что украинцев, которые получили российские паспорта в Ростовской области, могут лишить пенсий и соцвыплат.

"Также инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала Фриз.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

В то же время Путин заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.