Получивших паспорта в Ростовской области украинцев хотят лишить пенсий и соцвыплат

Кабинет Министров решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах выдачи паспортов в Ростовской области.\r\nОб этом журналистам сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передают Українські Новини.\r\n"Принято распоряжение Кабинета Министров, где предусмотрены пункты выдачи, уполномоченные Российской Федерацией на выдачу паспортов, начиная с определенных дат, которые указаны в распоряжении. С момента принятия решения все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными",- сказал он.\r\nМинистр пояснил, что паспорта будут "отфильтровывать" по органу, которым он выдан.\r\n"Это очень легко установить. В каждом паспорте указан орган, которым он выдан, и код. Эти два населенных пунктах сейчас определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области",- добавил он.\r\n(Дополнено подробностями)\r\nВ то же время министр по делам ветеранов Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook, что украинцев, которые получили российские паспорта в Ростовской области, могут лишить пенсий и соцвыплат.\r\n"Также инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала Фриз.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.\r\nВ то же время Путин заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.