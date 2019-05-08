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08 мая 2019, среда, 14:25 772 Дополнено
Политика 2019-05-08T14:26:27+03:00
Українські Новини
Получивших паспорта в Ростовской области украинцев хотят лишить пенсий и соцвыплат

Получивших паспорта в Ростовской области украинцев хотят лишить пенсий и соцвыплат

Украинский и российский паспорта. Фото: ИТАР-ТАСС
Украинский и российский паспорта. Фото: ИТАР-ТАСС

Кабинет Министров решил признавать недействительными российские паспорта, выданные украинцам в двух пунктах выдачи паспортов в Ростовской области.

Об этом журналистам сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передают Українські Новини.

"Принято распоряжение Кабинета Министров, где предусмотрены пункты выдачи, уполномоченные Российской Федерацией на выдачу паспортов, начиная с определенных дат, которые указаны в распоряжении. С момента принятия решения все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными",- сказал он.

Министр пояснил, что паспорта будут "отфильтровывать" по органу, которым он выдан.

"Это очень легко установить. В каждом паспорте указан орган, которым он выдан, и код. Эти два населенных пунктах сейчас определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области",- добавил он.

(Дополнено подробностями)

В то же время министр по делам ветеранов Ирина Фриз написала на своей странице в Facebook, что украинцев, которые получили российские паспорта в Ростовской области, могут лишить пенсий и соцвыплат.

"Также инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала Фриз.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

В то же время Путин заявил, что получившие гражданство России жители ОРДЛО могут получать российскую пенсию.

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