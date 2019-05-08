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08 травня 2019, середа, 12:43 12
Політика 2019-05-08T13:30:03+03:00
Українські Новини
Міністр закордонних справ Канади порівняла Зеленського з Трюдо

Міністр закордонних справ Канади порівняла Зеленського з Трюдо

Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: прес-служба Зеленського

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд бачить багато спільного між новообраним Президентом України Володимиром Зеленським і канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Зеленського за підсумками його зустрічі з Фріланд, передають Українські Новини.

"Ми бачимо багато спільного між вами та нашим прем'єр-міністром Трюдо. За чотири тижні до виборів ніхто не вірив, що ми виграємо", - сказала вона в ході зустрічі.

Фріланд підкреслила, що сучасним політикам дуже важливо слухати своїх громадян.

"Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка - це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", - додала міністр.

Фріланд запевнила, що Зеленський може розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

Вона також зазначила, що в деяких сферах Канада може брати приклад з України, зокрема це стосується системи електронних декларацій.

У ході зустрічі співрозмовники обговорили питання боротьби з корупцією.

"Ми не хочемо говорити про боротьбу з корупцією, ми хочемо досягти перемоги над нею", - повідомив Зеленський.

За його словами, для цього необхідно зробити так, щоби громадяни якомога менше контактували з чиновниками.

"Наша мета - це держава в смартфоні", - пояснив він.

Зеленський і Фріланд також обговорили "мінський формат" врегулювання конфлікту на сході України.

"У нас є шанс для припинення вогню та повернення Донбасу", - сказав новообраний Президент.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр Канади Джастін Трюдо очікує роботи з Зеленським з нетерпінням.

Раніше Президент США Дональд Трамп привітав Зеленського з приголомшливою кампанією та великою несподіваною перемогою.

Після зустрічі з французьким Президентом Зеленський відзначив прекрасне почуття гумору Еммануеля Макрона і заявив, що тепер той не одинокий.

Більше новин про: Канада Христя Фриланд Володимир Зеленський Українсько-канадські відносини Україна-Канада Джастін Трюдо

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