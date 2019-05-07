Переслідування кримських татар продовжується: в Меджлісі розповіли про обшуки, допити і арешти в Криму

Меджліс кримськотатарського народу зафіксував 91 арешт та 32 випадки етапування до Росії за перший квартал 2019 року в анексованому Криму, через які Україна звернеться до Ради Європи.\r\nПро це член Меджлісу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"За перші 3 місяці було зафіксовано 45 обшуків, 52 затримання, 61 допит, 97 арештів, 171 випадок порушення права на справедливий суд, 32 випадки найвищого досяжного фізичного і психічного здоров'я", - сказав він.\r\nОрганізація зафіксувала 32 випадки етапування в'язнів з Криму в Росію і 60 незаконних випадків заходів суден в порти Криму.\r\nБарієв зазначив, що наведені дані базуються на інформації активістів, журналістів, співробітників Меджлісу і громадського об'єднання "Кримська Солідарність", а також інших правозахисних організацій.\r\nЧлен Меджлісу підкреслює, що причинами обшуків є підозри в зберіганні забороненої літератури і участі в терористичних організація, а при їх проведенні вибивають вікна і двері, підкидають заборонену літературу і провокують конфлікти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки.\r\nРаніше силовики РФ затримали кримськотатарського активіста, що має інвалідність, при в'їзді в окупований Крим.