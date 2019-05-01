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01 мая 2019, среда, 13:25 256
Общество 2019-05-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков у крымскотатарских активистов

Украина обратится в Совет Европы из-за обысков у крымскотатарских активистов

Украина намерена обратиться в Совет Европы из-за обысков у 2 крымскотатарских активистов 30 апреля.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передают Українські Новини.

"Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", - написал Арьев.

Как сообщали Українські Новини, Меджлис зафиксировал 6 жертв оккупационного режима в Крыму за год.

Ранее силовики РФ задержали имеющего инвалидность крымскотатарского активиста при въезде в оккупированный Крым.

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