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07 травня 2019, вівторок, 17:54 12
Політика 2019-05-07T17:58:42+03:00
Українські Новини
Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність

Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність

Зеленський
Зеленський

Новообраний Президент Володимир Зеленський обговорив з бізнесменом Віктором Пінчуком відповідальність бізнесу перед країною і рівність усіх перед законом, після того, як Єврокомісар Хан озвучив вимоги до Зеленського.

Про це Зеленський написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"У рамках анонсованих зустрічей з підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом", - написав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, до цього в Конгресі США озвучували вимоги до Володимира Зеленського.

Раніше Зеленський сказав, що не буде звільняти Донбас військовим шляхом.

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