Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність

Новообраний Президент Володимир Зеленський обговорив з бізнесменом Віктором Пінчуком відповідальність бізнесу перед країною і рівність усіх перед законом, після того, як Єврокомісар Хан озвучив вимоги до Зеленського.

Про це Зеленський написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"У рамках анонсованих зустрічей з підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом", - написав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, до цього в Конгресі США озвучували вимоги до Володимира Зеленського.

Раніше Зеленський сказав, що не буде звільняти Донбас військовим шляхом.