Зеленський поговорив з Пінчуком про відповідальність

Новообраний Президент Володимир Зеленський обговорив з бізнесменом Віктором Пінчуком відповідальність бізнесу перед країною і рівність усіх перед законом, після того, як Єврокомісар Хан озвучив вимоги до Зеленського.\r\nПро це Зеленський написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"У рамках анонсованих зустрічей з підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом", - написав Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, до цього в Конгресі США озвучували вимоги до Володимира Зеленського.\r\nРаніше Зеленський сказав, що не буде звільняти Донбас військовим шляхом.