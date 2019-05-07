Комиссар Европейского Союза Йоханнес Хан ожидает от новоизбранного Президента Владимира Зеленского борьбы с коррупцией и действий по деолигархизации.\r\nОб этом Хан написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на посту Президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией + за "деолигархизацию", - написал Хан.\r\nОн также заверил Зеленского в поддержке ЕС реформ в Украине.\r\nХан отмечает, что все ветви украинской власти - президент, правительство и парламент - должны действовать ответственно с учетом проблем и угроз, с которыми сталкивается Украина.\r\nЕврокомиссар также отметил, что в переходной период, когда избран новый Президент и перед парламентскими выборами, реформы не должны останавливаться, а наоборот ускоряться для обеспечения финансовой и экономической стабильности с учетом международной финансовой поддержки и реформы энергоснабжения.\r\nОн призывает украинские власти не упускать время для проведения реформ.\r\nНапомним, в Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому\r\nРанее Зеленский заявил, что не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.\r\nТакже в интервью изданию "РБК-Украина" 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.\r\n