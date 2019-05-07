подписаться на рассылку
0 0
0 0
˟
07 мая 2019, вторник, 15:24 155
Президент 2019-05-07T15:24:49+03:00
Українські Новини
Борьба с коррупцией и деолигархизация: Еврокомиссар Хан озвучил требования к Зеленскому

Борьба с коррупцией и деолигархизация: Еврокомиссар Хан озвучил требования к Зеленскому

Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Комиссар Европейского Союза Йоханнес Хан ожидает от новоизбранного Президента Владимира Зеленского борьбы с коррупцией и действий по деолигархизации.

Об этом Хан написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на посту Президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией + за "деолигархизацию", - написал Хан.

Он также заверил Зеленского в поддержке ЕС реформ в Украине.

Хан отмечает, что все ветви украинской власти - президент, правительство и парламент - должны действовать ответственно с учетом проблем и угроз, с которыми сталкивается Украина.

Еврокомиссар также отметил, что в переходной период, когда избран новый Президент и перед парламентскими выборами, реформы не должны останавливаться, а наоборот ускоряться для обеспечения финансовой и экономической стабильности с учетом международной финансовой поддержки и реформы энергоснабжения.

Он призывает украинские власти не упускать время для проведения реформ.

Напомним, в Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому

Ранее Зеленский заявил, что не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.

Также в интервью изданию "РБК-Украина" 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.

 

Больше новостей о: Евросоюз Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан Выборы Президента 2019 Йоганнес Хан Владимир Зеленский

Архив
Новости
За пост главы Антикоррупционного суда соревнуются уже два кандидата 15:35
НСЖУ осудил обыск дома родителей журналиста Иванова 15:30
Борьба с коррупцией и деолигархизация: Еврокомиссар Хан озвучил требования к Зеленскому 15:24
Профессор Института журналистики Иванов заявляет о незаконных обысках и аресте счетов с иностранными грантами 15:19
Китайская корпорация обвиняет ДТЭК в махинациях с документами 15:18
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok