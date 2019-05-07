Борьба с коррупцией и деолигархизация: Еврокомиссар Хан озвучил требования к Зеленскому

Комиссар Европейского Союза Йоханнес Хан ожидает от новоизбранного Президента Владимира Зеленского борьбы с коррупцией и действий по деолигархизации.

Об этом Хан написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на посту Президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией + за "деолигархизацию", - написал Хан.

Он также заверил Зеленского в поддержке ЕС реформ в Украине.

Хан отмечает, что все ветви украинской власти - президент, правительство и парламент - должны действовать ответственно с учетом проблем и угроз, с которыми сталкивается Украина.

Еврокомиссар также отметил, что в переходной период, когда избран новый Президент и перед парламентскими выборами, реформы не должны останавливаться, а наоборот ускоряться для обеспечения финансовой и экономической стабильности с учетом международной финансовой поддержки и реформы энергоснабжения.

Он призывает украинские власти не упускать время для проведения реформ.

Напомним, в Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому

Ранее Зеленский заявил, что не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.

Также в интервью изданию "РБК-Украина" 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.