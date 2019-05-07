Человек погиб от разорвавшейся гранаты под Днипром, патрульный и еще двое людей ранены

Человек погиб из-за взрыва гранаты в Марганце Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области, передают Українські Новини.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Марганце, в результате которого погиб человек", - говорится в нем.

Сообщается, что в результате взрыва ранены 3 человека, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Место взрыва гранаты.

Согласно сообщению, событие произошло 7 мая около 15:54 на улице Лермонтова в городе Марганец.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2 человека погибли в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажного дома в микрорайоне Позняки в Киеве.

Ранее под Николаевом от взрыва в своем доме погиб военный.

Также мужчина подорвал себя гранатой в Киеве, угрожая сожительнице.