Европу в мае неожиданно засыпало снегом

В мае Европу неожиданно засыпало снегом.\r\nФото заснеженных городов пользователи социальных сетей публикуют из разных городов.\r\nТак, снег 5 мая выпал в Швейцарии, в городе Энгельберг, на высоте 1013 метров над уровнем моря.\r\n\r\nИталию также завалило снегом.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСнег укрыл зеленые листья также в горах Венгрии.\r\n\r\nКроме того, снег выпал в Словении и Франции и Германии.\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=QQ2Z3CrC1g0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\nОтметим, в украинских Карпатах на высокогорье также лежит снег.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снеге в Карпатах 7 мая и заморозках в западных областях Украины 8-9 мая.\r\n7 мая в Карпатах ночью существенный мокрый снег и дождь, днем умеренный, местами существенный мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0…-5 градусов.\r\nТем временем синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю. В течение 6-8 мая, в Украине предполагается очередная порция похолодание - температура воздуха снизится до + 10 + 15 градусов, лишь на юге еще будет на 2-4 градуса теплее. Влажная погода с периодическими прояснениями будет доминировать.