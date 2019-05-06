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06 мая 2019, понедельник, 21:02 207
Европа 2019-05-06T21:11:22+03:00
Українські Новини
Европу в мае неожиданно засыпало снегом

Европу в мае неожиданно засыпало снегом

В мае Европу неожиданно засыпало снегом.

Фото заснеженных городов пользователи социальных сетей публикуют из разных городов.

Так, снег 5 мая выпал в Швейцарии, в городе Энгельберг, на высоте 1013 метров над уровнем моря.

Италию также завалило снегом.

Снег укрыл зеленые листья также в горах Венгрии.

Кроме того, снег выпал в Словении и Франции и Германии.

Отметим, в украинских Карпатах на высокогорье также лежит снег.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снеге в Карпатах 7 мая и заморозках в западных областях Украины 8-9 мая.

7 мая в Карпатах ночью существенный мокрый снег и дождь, днем умеренный, местами существенный мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

Тем временем синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.  В течение 6-8 мая, в Украине предполагается очередная порция похолодание - температура воздуха снизится до + 10 + 15 градусов, лишь на юге еще будет на 2-4 градуса теплее. Влажная погода с периодическими прояснениями будет доминировать.

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