Первый зампрокурора Кировоградской области Гой задекларировал 1,2 млн гривен

Первый заместитель прокурора Кировоградской области Анатолий Гой задекларировал 1 227 482 гривны доходов, полученных за 2018 год.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации, его заработная плата составила 730 163 гривны, пенсия – 481 265 гривен, социальная помощь лицу, как вынужденному переселенцу из оккупированной территории – 15 918 гривен, проценты от депозитов в банках – 136 гривен.

Он задекларировал наличными 960 000 гривен, его жена Екатерина Гой – 33 100 долларов.

В его собственности квартира площадью 60 кв. м в Севастополе (Крым), квартира площадью 101 кв. м в Кропивницком, у его жены – комната площадью 12 кв. м в Севастополе и 2 земельных участка (500, 391 кв. м).

Также его жена задекларировала дачный дом площадью 112 кв. м в Севастополе как объект незавершенного строительства.

Гой владеет автомобилем Lexus LX470 2005 года выпуска, его жена – автомобилем Mercedes S500W140 1995 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, прокурор Кировоградской области Коваленко задекларировал 2,7 млн гривен доходов за 2018 год.

Председатель Кировоградского облсовета Черноиваненко за год получил почти миллион гривен доходов.

Также председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко задекларировал 2 954 541 гривну доходов за 2018 год.