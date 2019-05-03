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  • Председатель Кировоградского облсовета Черноиваненко за год получил почти миллион гривен доходов
03 мая 2019, пятница, 19:55 99
Политика 2019-05-03T19:58:17+03:00
Українські Новини
Председатель Кировоградского облсовета Черноиваненко за год получил почти миллион гривен доходов

Председатель Кировоградского облсовета Черноиваненко за год получил почти миллион гривен доходов

Председатель Кировоградского областного совета Александр Черноиваненко задекларировал 991 170 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, зарплата Черноиваненко составила 641 170 гривен, доход от отчуждения движимого имущества – 350 000 гривен.

Его жена Галина Черноиваненко задекларировала зарплату, полученную по основному месту работы – 45 180 гривен.

Он задекларировал наличными 180 000 гривен и 66 000 долларов, его жена 6 000 долларов.

Черноиваненко не хранит средства на депозитах в банках.

В собственности Черноиваненко находится квартира площадью 106,7 кв. м в Кропивницком и 4 земельных участка (100, 1 000, 5 100, 600 кв. м), у его жены квартира площадью 49,1 кв. м в Новомиргороде Кировоградской области.

Также он задекларировал дачный дом площадью 100 кв. м в Новомиргороде Кировоградской области как объект незавершенного строительства.

Черноиваненко и его жена не владеют транспортными средствами.

Как сообщали Українські Новини, председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко задекларировал 2 954 541 гривну доходов за 2018 год.

Тем временем Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.

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