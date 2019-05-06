Прокурор Кировоградской области Коваленко держит наличкой десятки тысяч долларов и евро

Прокурор Кировоградской области Анатолий Коваленко задекларировал 2 667 698 гривен доходов, полученных за 2018 год.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации, заработная плата Коваленко составила 815 526 гривен, доход от отчуждения недвижимого имущества – 1 330 000 гривен, пенсия – 510 622 гривны, проценты от депозитов в банках – 220 гривен, использование банковской карты в пределах установленного кредитного лимита – 11 322 гривны, бонус за пользование банковской картой – 8 гривен.

Его жена Анжелика Коваленко задекларировала доход от отчуждения движимого имущества – 830 000 гривен, дивиденды – 690 000 гривен.

Он задекларировал наличными 67 000 евро, его жена – 41 000 долларов.

Коваленко хранит на депозитах в банках 13 877 гривен, 1 049 долларов и 590 евро.

В собственности Коваленко квартира площадью 60,1 кв. м в Александрии Кировоградской области, квартира площадью 32,22 кв. м в Кропивницком, земельный участок площадью 1 000 кв. м, у его жены – квартира площадью 128,3 кв. м в Одессе.

Коваленко владеет автомобилем Volvo XC90 2012 года выпуска, его жена – автомобилем Volvo XC60 2017 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, председатель Кировоградского облсовета Черноиваненко за год получил почти миллион гривен доходов.

Также председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко задекларировал 2 954 541 гривну доходов за 2018 год.