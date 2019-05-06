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06 травня 2019, понеділок, 20:40 9
Політика 2019-05-06T21:45:02+03:00
Українські Новини
Перший заступник прокурора Кіровоградської області Гой задекларував 1,2 млн гривень

Перший заступник прокурора Кіровоградської області Гой задекларував 1,2 млн гривень

Перший заступник прокурора Кіровоградської області Анатолій Гой задекларував 1 227 482 гривень доходів, одержаних за 2018 рік.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією, його заробітна плата становить 730 163 гривні, пенсія - 481 265 гривень, соціальна допомога особі, як вимушеному переселенцю з окупованої території - 15 918 гривень, відсотки від депозитів у банках - 136 гривень.

Він задекларував готівкою 960 000 гривень, його дружина Катерина Гой - 33 100 доларів.

У його власності квартира площею 60 кв. м у Севастополі (Крим), квартира площею 101 кв. м у Кропивницькому, в його дружини - кімната площею 12 кв. м у Севастополі та 2 земельні ділянки (500, 391 кв. м).

Також його дружина задекларувала дачний будинок площею 112 кв. м у Севастополі як об'єкт незавершеного будівництва.

Гой володіє автомобілем Lexus LX470 2005 року випуску, його дружина - автомобілем Mercedes S500W140 1995 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, прокурор Кіровоградської області Коваленко задекларував 2,7 млн гривень доходів за 2018 рік.

Голова Кіровоградської облради Черноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів.

Також голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко задекларував 2 954 541 гривню доходів за 2018 рік.

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