Кировоградский губернатор Кузьменко задекларировал 3 миллиона гривен, из которых 2,6 - дивиденды

Председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко задекларировал 2 954 541 гривну доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Зарплата Кузьменко составила 239 554 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 53 513 гривен, доход от предоставления имущества в аренду – 9 082 гривны, дивиденды – 2 652 392 гривны.

Его жена Наталья Кузьменко задекларировала доход от зарплаты 89 716 гривен, доход от предоставления имущества в аренду – 3 136 гривен.

Кузьменко и его жена не задекларировали денежные активы.

Кузьменко и члены его семьи задекларировали 39 компаний, в том числе общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб Александрия" и "Александрийский сахарный завод".

В его собственности находится жилой дом площадью 467,4 кв. м в Приютовке Кировоградской области, квартира площадью 127,5 кв. м в Киеве, 4 земельных участка (1 500, 1 500, 960, 49 800 кв. м).

У его жены в собственности квартира площадью 68,3 кв. м в Александрии Кировоградской области и земельный участок площадью 20 000 кв. м.

Он владеет легковым автомобилем Mersedes Benz GL 500 2016 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, мужчина украл 2,2 млн гривен благотворительных средств в Кировоградской области. Также первый зам донецкого губернатора задекларировал почти 1,2 млн гривен зарплаты.

Тем временем Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.