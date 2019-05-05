Аналітики назвали країни, які можуть стати наступною ціллю ісламістів

Після розгрому в Сирії та Іраку терористичного угруповання "Ісламська держава" багато її бойовики пішли в підпілля або втекли в інші країни, де вони готують чергові напади.

У 2014 році загальна площа максимально контрольованих угрупованням "Ісламська держава" (ІД) земель на територіях Сирії та Іраку досягала 100-110 тисяч квадратних кілометрів, а чисельність населення, яке там жило, в основному мусульман-сунітів, – 8 мільйонів людей, пише "Радіо Азаттик".

У березні 2019 року "Сирійські демократичні сили", підтримувані США, оголосили про успішне взяття міста Багуз на південно-сході Сирії, останнього оплоту ІД на сирійській території. Проте сотні, а можливо, і тисячі джихадистів, особливо не місцевого походження, зуміли втекти – і зараз, ймовірно, готують нові атаки.

Територіальний розгром ІД не означає ліквідацію її людиноненависницької ідеології, привабливої для радикальних ісламістів всього світу, а також і принципів діяльності, вважають розвідслужби та ЗМІ багатьох країн, як західних, так і східних.

Аналітики впевнені, що новою метою фанатиків можуть стати багато держав Азії та Африки. В першу чергу – привабливі для іноземних туристів і тих, де є відомі курортні зони і пам'ятки, наприклад, Індія, Мальдівські та Сейшельські острови, Таїланд, Малайзія, Індонезія, Філіппіни, Єгипет, Кенія, Танзанія і Мадагаскар. У деяких з цих країн іслам є релігією більшості населення, в інших – є дуже значна мусульманська діаспора.

Такої точки зору дотримується, зокрема, президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена – він вважає, що у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава", яка взяла на себе відповідальність за серію вибухів у його країні, жертвами яких стали більш як 250 людей, з'явилася саме така нова стратегія. Зараз вони можуть створювати нові підпільні і, по суті, абсолютно автономні осередки в Азії, Африці, а також в Європі і навіть Австралії, знаходити нові канали фінансування, інструменти поширення джихадстській ідеології і способи вербування нових бійців.

Як повідомляли Українські Новини, на Шрі-Ланці людей закликали готуватися до нових терактів.

Тим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Раніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.

Також на Шрі-Ланці 22 квітня прогримів новий вибух.