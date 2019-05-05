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05 мая 2019, воскресенье, 20:53 128
Внешняя политика 2019-05-05T21:00:29+03:00
Українські Новини
Украина решительно осудила ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа

Украина решительно осудила ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа

Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которые были произведены по населенным пунктам юга Израиля из Сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которые понесли населенные пункты юга Израиля из Сектора Газа в течение последних дней. Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей. Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое. Призываем к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации. Жаль, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан", - говорится в нем.

По данным Армии обороны Израиля, менее чем за сутки 4–5 мая по территории Израиля было выпущено 430 неуправляемых ракет.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по целям связанного с Ираном "Исламского джихада" и группировки "Хамас" в Секторе Газа.

С израильской стороны сообщается об одном погибшем и четырех раненых при ракетном обстреле, с палестинской — о шестерых погибших при ответной атаке.

Напомним, что Евровидение-2019 может не состоятся в Израиле из-за обострения ракетных обстрелов.

Израиль перехватил часть из 400 ракет из сектора Газы накануне Евровидения.

12 мая, Израиль закрыл пункт пропуска на границе с сектором Газа из-за беспорядков. Израильские военные убили палестинца во время протестов на границе сектора Газа.

Тем временем, Израиль нанес удар с воздуха по сектору Газа: 9 человек погибли.

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