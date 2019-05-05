Украина решительно осудила ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа

Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которые были произведены по населенным пунктам юга Израиля из Сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которые понесли населенные пункты юга Израиля из Сектора Газа в течение последних дней. Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей. Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое. Призываем к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации. Жаль, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан", - говорится в нем.

По данным Армии обороны Израиля, менее чем за сутки 4–5 мая по территории Израиля было выпущено 430 неуправляемых ракет.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по целям связанного с Ираном "Исламского джихада" и группировки "Хамас" в Секторе Газа.

С израильской стороны сообщается об одном погибшем и четырех раненых при ракетном обстреле, с палестинской — о шестерых погибших при ответной атаке.

Напомним, что Евровидение-2019 может не состоятся в Израиле из-за обострения ракетных обстрелов.

Израиль перехватил часть из 400 ракет из сектора Газы накануне Евровидения.

12 мая, Израиль закрыл пункт пропуска на границе с сектором Газа из-за беспорядков. Израильские военные убили палестинца во время протестов на границе сектора Газа.

Тем временем, Израиль нанес удар с воздуха по сектору Газа: 9 человек погибли.