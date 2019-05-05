Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик

Сегодня, 5 мая, посреди ночи в Киев придет ливень и гроза с юго-запада.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Киевляне! Если вы уже уснули и через часок-другой услышите грохот, не пугайтесь драконов прекрасной Дейнерис. Это не они летают над вашей кроватью. Это придет гроза с юго-запада", - сообщила синоптик около полуночи с отсылкой на сериал "Игра престолов".\r\nПри этом, по словам Диденко, днем вероятность дождей уменьшится.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев об опасной погоде.\r\nТем временем в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.