Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик

Сегодня, 5 мая, посреди ночи в Киев придет ливень и гроза с юго-запада.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Киевляне! Если вы уже уснули и через часок-другой услышите грохот, не пугайтесь драконов прекрасной Дейнерис. Это не они летают над вашей кроватью. Это придет гроза с юго-запада", - сообщила синоптик около полуночи с отсылкой на сериал "Игра престолов".

При этом, по словам Диденко, днем вероятность дождей уменьшится.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев об опасной погоде.

Тем временем в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.