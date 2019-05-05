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05 мая 2019, воскресенье, 00:18 462 Карта
Жизнь 2019-05-05T00:23:26+03:00
Українські Новини
Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик

Посреди ночи в Киев придет мощная гроза с юго-запада, - синоптик

Гроза в Киеве.
Гроза в Киеве.

Сегодня, 5 мая, посреди ночи в Киев придет ливень и гроза с юго-запада.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Киевляне! Если вы уже уснули и через часок-другой услышите грохот, не пугайтесь драконов прекрасной Дейнерис. Это не они летают над вашей кроватью. Это придет гроза с юго-запада", - сообщила синоптик около полуночи с отсылкой на сериал "Игра престолов".

При этом, по словам Диденко, днем вероятность дождей уменьшится.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев об опасной погоде.

Тем временем в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

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