Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик

Сьогодні, 5 травня, посеред ночі до Києва прийде злива та гроза з південного заходу.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Кияни! Якщо ви вже заснули і через годинку-дві почуєте гуркіт, не лякайтеся драконів прекрасної Дейнеріс. Це не вони літають над вашим ліжком. Це прийде гроза з південного заходу", - повідомила синоптик близько опівночі з відсилкою на серіал "Гра престолів".\r\nПри цьому, за словами Діденко, вдень ймовірність дощів зменшиться.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про небезпечну погоду.\r\nТим часом до України йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.