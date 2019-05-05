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05 травня 2019, неділя, 00:18 9 Карта
Життя 2019-05-05T00:23:38+03:00
Українські Новини
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик

Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик

Гроза в Києві.
Гроза в Києві.

Сьогодні, 5 травня, посеред ночі до Києва прийде злива та гроза з південного заходу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Кияни! Якщо ви вже заснули і через годинку-дві почуєте гуркіт, не лякайтеся драконів прекрасної Дейнеріс. Це не вони літають над вашим ліжком. Це прийде гроза з південного заходу", - повідомила синоптик близько опівночі з відсилкою на серіал "Гра престолів".

При цьому, за словами Діденко, вдень ймовірність дощів зменшиться.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про небезпечну погоду.

Тим часом до України йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

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