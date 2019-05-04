Град, шквальный ветер и грозы: спасатели предупредили украинцев об опасной погоде

Сегодня, 4 мая, в Киеве после мощной бури, а также других областях Украины ожидается град, грозы и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.\r\nТак, сообщается, что непогода придет в Одесскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.\r\n"По данным Укргидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м\/с. (уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.\r\nТакже отмечается, что в столице и Киевской области также будут грозы и шквалы до 20 м\/с.\r\nКак сообщали Українські Новини, в воскресенье в Украине пройдут грозы со шквалами, но будет тепло.\r\nТакже в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.