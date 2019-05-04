подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 мая 2019, суббота, 15:42 973
Общество 2019-05-04T15:42:15+03:00
Українські Новини
Град, шквальный ветер и грозы: спасатели предупредили украинцев об опасной погоде

Град, шквальный ветер и грозы: спасатели предупредили украинцев об опасной погоде

Шквальный ветер. Фото: expres.ua
Шквальный ветер. Фото: expres.ua

Сегодня, 4 мая, в Киеве после мощной бури, а также других областях Украины ожидается град, грозы и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что непогода придет в Одесскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.

"По данным Укргидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в столице и Киевской области также будут грозы и шквалы до 20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье в Украине пройдут грозы со шквалами, но будет тепло.

Также в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

Больше новостей о: Прогноз погоды Шквальный ветер Непогода в Украине Непогода в Киеве

Архив
Новости
Зеленский заявил, что его команда готовит "ответ" на выдачу Россией паспортов жителям "ЛДНР" 16:13
Мураев обратился к Зеленскому с требованием остановить конфликт на востоке 15:52
Град, шквальный ветер и грозы: спасатели предупредили украинцев об опасной погоде 15:42
Зеленский приехал в Верховную Раду 15:23
Боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой области 15:02
больше новостей
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
На следующей неделе украинцы будут отдыхать в четверг и работать в субботу 06:30
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
больше новостей
Зеленский
3000 блогеров, телеведущих, актеров и студентов подались на конкурс спикера Президента 3еленского 12:44 Документ
Коломойский заявил, что "Майдан – это плохо" 08:10
Новые платежки, пеня и "доступ в квартиру": что изменил для украинцев новый закон о ЖКУ 09:45
Грозы, похолодание и жара: синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю 06:00 Карта
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok