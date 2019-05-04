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04 мая 2019, суббота, 13:50 1277
Жизнь 2019-05-04T15:45:01+03:00
Українські Новини
В воскресенье в Украине пройдут грозы со шквалами, но будет тепло

В воскресенье в Украине пройдут грозы со шквалами, но будет тепло

Погода. Фото: pixabay.com
Погода. Фото: pixabay.com

5 мая в Киеве ясно, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днем ​​без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью +9...+11 градусов, днем +​​21...+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы 15-20 м/с, температура ночью +5...+12 градусов, днем +​​13...+21 градус.

В Карпатах дожди, температура ночью +4...+9 градусов, днем ​​+8...+13 градусов, в Моршине дожди, температура ночью +7...+9 градусов, днем ​​+13...+15 градусов, в Трускавце дожди, температура ночью +7...+9 градусов, днем ​​+13...+15 градусов, в Сваляве ночью дожди, температура ночью +9...+11 градусов, днем ​​+15...+17 градусов.

На севере Украины ясно, ночью кратковременный дождь, местами грозы, днем ​​без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем ​​местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +7...+13 градусов, днем ​​+18...+24 градуса.

В центре Украины ясно, ночью местами кратковременный дождь, грозы, днем ​​без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, утром и днем ​​местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +7...+13 градусов, днем ​​+17...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью +5...+13 градусов, днем ​​+19...+26 градусов.

На юге Украины без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +6...+12 градусов, днем ​​+17...+25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью +7...+12 градусов, днем ​​+17...+22 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +9...+11 градусов, днем ​​+19...+21 градус.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

Также синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине

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