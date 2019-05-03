Киев затопил мощный ливень с градом и грозой

Сегодня вечером, 3 мая, на Киев обрушился мощный ливень, местами с градом и сильными порывами ветра. Впечатляющие видео непогоды, настигнувшей столицу, публикуют пользователи социальных сетей.

Мощный ливень с грозой и шквальным ветром начался в Киеве около 18:20, также обрушился град. После того, как град прекратился, дождь продолжал идти примерно до 19:00.

Весіння злива з градом у Києві. Красиво) pic.twitter.com/AOXCerQUhP — Иван Добровольский (@Jedi_master84) 3 мая 2019 г.

Дождь мгновенно устроил потопы на многих дорогах города.

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В пресс-службе КГГА призвали киевлян соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- оказавшись на улице в такую погоду держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС предупредили, что грозы, ливни и град I уровня опасности нависнут над Украиной в конце недели.

Тем временем, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

Ранее под Днипром на первомай выпал гигантский град.