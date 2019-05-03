Киев затопил мощный ливень с градом и грозой

Сегодня вечером, 3 мая, на Киев обрушился мощный ливень, местами с градом и сильными порывами ветра. Впечатляющие видео непогоды, настигнувшей столицу, публикуют пользователи социальных сетей.\r\nМощный ливень с грозой и шквальным ветром начался в Киеве около 18:20, также обрушился град. После того, как град прекратился, дождь продолжал идти примерно до 19:00.\r\n\r\nВесіння злива з градом у Києві. Красиво) pic.twitter.com\/AOXCerQUhP\r\n— Иван Добровольский (@Jedi_master84) 3 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nДождь мгновенно устроил потопы на многих дорогах города.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wZjpuS3tb4M#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ пресс-службе КГГА призвали киевлян соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:\r\n- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;\r\n- оказавшись на улице в такую погоду держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;\r\n- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;\r\n- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.\r\nКак сообщали Українські Новини, в ГосЧС предупредили, что грозы, ливни и град I уровня опасности нависнут над Украиной в конце недели.\r\nТем временем, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.\r\nРанее под Днипром на первомай выпал гигантский град.