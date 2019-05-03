подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 мая 2019, пятница, 20:46 955
Общество 2019-05-03T20:52:45+03:00
Українські Новини
Киев затопил мощный ливень с градом и грозой

Киев затопил мощный ливень с градом и грозой

Сегодня вечером, 3 мая, на Киев обрушился мощный ливень, местами с градом и сильными порывами ветра. Впечатляющие видео непогоды, настигнувшей столицу, публикуют пользователи социальных сетей.

Мощный ливень с грозой и шквальным ветром начался в Киеве около 18:20, также обрушился град. После того, как град прекратился, дождь продолжал идти примерно до 19:00.

Дождь мгновенно устроил потопы на многих дорогах города.

В пресс-службе КГГА призвали киевлян соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- оказавшись на улице в такую погоду держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС предупредили, что грозы, ливни и град I уровня опасности нависнут над Украиной в конце недели.

Тем временем, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

Ранее под Днипром на первомай выпал гигантский град.

Больше новостей о: Дождь Град Непогода в Киеве

Архив
Новости
Данилюк обсудил энергетическую независимость Украины с министром энергетики США 21:18
Скульптуру в воздухе
В Ивано-Франковске открыли первую кованую скульптуру в воздухе 21:18
Киев затопил мощный ливень с градом и грозой 20:46
Большой частный дом с деревянной крышей масштабно полыхал в Голосеевском районе Киева 20:40
Грузинские пограничники из-за россиян перешли на усиленный режим работы 20:24
больше новостей
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
Грозы и ветер: перед выходными Украину продолжит заливать дождями 13:22
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
больше новостей
Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014 12:20
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29
Зеленский
3000 блогеров, телеведущих, актеров и студентов подались на конкурс спикера Президента 3еленского 12:44 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok