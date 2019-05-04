Град, шквальний вітер і грози: рятувальники попередили українців про небезпечну погоду

Сьогодні, 4 травня, у Києві після потужної бурі, а також інших областях України очікується град, грози та шквальний вітер. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.\r\nТак, повідомляється, що негода прийде в Одеську, Миколаївську, Сумську та Харківську області.\r\n"За даними Укргідрометцентру, 4 травня, у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській і Харківській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м\/с. (рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож зазначається, що в столиці та Київській області також будуть грози і шквали до 20 м\/с.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у неділю в Україні пройдуть грози зі шквалами, але буде тепло.\r\nв Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.