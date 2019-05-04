Град, шквальний вітер і грози: рятувальники попередили українців про небезпечну погоду

Сьогодні, 4 травня, у Києві після потужної бурі, а також інших областях України очікується град, грози та шквальний вітер. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що негода прийде в Одеську, Миколаївську, Сумську та Харківську області.

"За даними Укргідрометцентру, 4 травня, у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській і Харківській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. (рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в столиці та Київській області також будуть грози і шквали до 20 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, у неділю в Україні пройдуть грози зі шквалами, але буде тепло.

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