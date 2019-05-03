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03 мая 2019, пятница, 22:57 324
Жизнь 2019-05-03T23:01:57+03:00
Українські Новини
В Киевском зоопарке показали, как животные "отмечают" День Солнца

В Киевском зоопарке показали, как животные "отмечают" День Солнца

Сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день Солнца. В Киевском зоопарке в этот день успели зафиксировать момент, как между проливными дождями, охватившими столицу, животные радуются ясной погоде. Фотографии были опубликованы в официальном аккаунте зоопарка в Facebook.

Так, были опубликованы фотографии, как обитатели зоопарка радуются долгожданному солнцу.

"Вы только посмотрите, как радуются солнышку жители Киевзоо! – подписали фотоподборку в пресс-службе зоопарка.

Также в сообщении отметили, что в зоопарке есть "солнечное дерево", с помощью которого можно заряжать гаджеты.

"А еще в зоопарке есть "солнечное дерево", с помощью которого вы можете зарядить свой гаджет. Это устройство преобразует солнечный свет в электроэнергию и работает в любую погоду", - добавили в сообщении.

Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Животные "отмечают" День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа

Всемирный День Солнца отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Празднование дня было инициировано Европейским отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), чтобы привлечь внимание общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

Как сообщали Українські Новини, в сети показали фото пробуждения весны в Галицком нацпарке.

Тем временем, снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.

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