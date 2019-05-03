В Киевском зоопарке показали, как животные "отмечают" День Солнца

Сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день Солнца. В Киевском зоопарке в этот день успели зафиксировать момент, как между проливными дождями, охватившими столицу, животные радуются ясной погоде. Фотографии были опубликованы в официальном аккаунте зоопарка в Facebook.

Так, были опубликованы фотографии, как обитатели зоопарка радуются долгожданному солнцу.

"Вы только посмотрите, как радуются солнышку жители Киевзоо! – подписали фотоподборку в пресс-службе зоопарка.

Также в сообщении отметили, что в зоопарке есть "солнечное дерево", с помощью которого можно заряжать гаджеты.

"А еще в зоопарке есть "солнечное дерево", с помощью которого вы можете зарядить свой гаджет. Это устройство преобразует солнечный свет в электроэнергию и работает в любую погоду", - добавили в сообщении.