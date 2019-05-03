В Киевском зоопарке показали, как животные "отмечают" День Солнца

Сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день Солнца. В Киевском зоопарке в этот день успели зафиксировать момент, как между проливными дождями, охватившими столицу, животные радуются ясной погоде. Фотографии были опубликованы в официальном аккаунте зоопарка в Facebook.\r\nТак, были опубликованы фотографии, как обитатели зоопарка радуются долгожданному солнцу.\r\n"Вы только посмотрите, как радуются солнышку жители Киевзоо! – подписали фотоподборку в пресс-службе зоопарка.\r\nТакже в сообщении отметили, что в зоопарке есть "солнечное дерево", с помощью которого можно заряжать гаджеты.\r\n"А еще в зоопарке есть "солнечное дерево", с помощью которого вы можете зарядить свой гаджет. Это устройство преобразует солнечный свет в электроэнергию и работает в любую погоду", - добавили в сообщении.\r\n[gallery-6033]\r\nВсемирный День Солнца отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Празднование дня было инициировано Европейским отделением Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), чтобы привлечь внимание общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии.\r\nКак сообщали Українські Новини, в сети показали фото пробуждения весны в Галицком нацпарке.\r\nТем временем, снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.