У Київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця

Сьогодні, 3 травня, відзначається Всесвітній день Сонця. У Київському зоопарку у цей день встигли зафіксувати момент, як між проливними дощами, що охопили столицю, тварини радіють ясній погоді. Фотографії були опубліковані в офіційному акаунті зоопарку в Facebook.

Так, були опубліковані фотографії, як мешканці зоопарку радіють довгоочікуваному сонцю.

"Ви тільки подивіться, як радіють сонечку жителі Киевзоо! – підписали фотопідбірку в прес-службі зоопарку.

Також у повідомленні зазначили, що в зоопарку є "сонячне дерево", за допомогою якого можна заряджати гаджети.

"А ще в зоопарку є "сонячне дерево", за допомогою якого ви можете зарядити свій гаджет. Це пристрій перетворює сонячне світло в електроенергію і працює в будь-яку погоду", - додали в повідомленні.