У Київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця

Сьогодні, 3 травня, відзначається Всесвітній день Сонця. У Київському зоопарку у цей день встигли зафіксувати момент, як між проливними дощами, що охопили столицю, тварини радіють ясній погоді. Фотографії були опубліковані в офіційному акаунті зоопарку в Facebook.\r\nТак, були опубліковані фотографії, як мешканці зоопарку радіють довгоочікуваному сонцю.\r\n"Ви тільки подивіться, як радіють сонечку жителі Киевзоо! – підписали фотопідбірку в прес-службі зоопарку.\r\nТакож у повідомленні зазначили, що в зоопарку є "сонячне дерево", за допомогою якого можна заряджати гаджети.\r\n"А ще в зоопарку є "сонячне дерево", за допомогою якого ви можете зарядити свій гаджет. Це пристрій перетворює сонячне світло в електроенергію і працює в будь-яку погоду", - додали в повідомленні.\r\n[gallery-6033]\r\nВсесвітній День Сонця відзначається щорічно 3 травня, починаючи з 1994 року. Святкування дня було ініційовано Європейським відділенням Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), щоб привернути увагу суспільства до можливостей використання поновлюваних джерел енергії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в мережі показали фото пробудження весни у Галицькому нацпарку.\r\nТим часом, знімок двох львів визнаний кращою натуралістичною фотографією на конкурсі в Лондоні.