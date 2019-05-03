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03 травня 2019, пʼятниця, 22:57 10
Життя 2019-05-03T23:45:01+03:00
Українські Новини
У Київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця

У Київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця

Сьогодні, 3 травня, відзначається Всесвітній день Сонця. У Київському зоопарку у цей день встигли зафіксувати момент, як між проливними дощами, що охопили столицю, тварини радіють ясній погоді. Фотографії були опубліковані в офіційному акаунті зоопарку в Facebook.

Так, були опубліковані фотографії, як мешканці зоопарку радіють довгоочікуваному сонцю.

"Ви тільки подивіться, як радіють сонечку жителі Киевзоо! – підписали фотопідбірку в прес-службі зоопарку.

Також у повідомленні зазначили, що в зоопарку є "сонячне дерево", за допомогою якого можна заряджати гаджети.

"А ще в зоопарку є "сонячне дерево", за допомогою якого ви можете зарядити свій гаджет. Це пристрій перетворює сонячне світло в електроенергію і працює в будь-яку погоду", - додали в повідомленні.

Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
Животные
Тварини "відзначають" День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
День Солнца в Киевском зоопарке. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа
День Сонця в Київському зоопарку. Фото: Фейсбук/zoо.kiev.uа

Всесвітній День Сонця відзначається щорічно 3 травня, починаючи з 1994 року. Святкування дня було ініційовано Європейським відділенням Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), щоб привернути увагу суспільства до можливостей використання поновлюваних джерел енергії.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі показали фото пробудження весни у Галицькому нацпарку.

Тим часом, знімок двох львів визнаний кращою натуралістичною фотографією на конкурсі в Лондоні.

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