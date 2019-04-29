В сети показали фото пробуждения весны в Галицком нацпарке

В Галицкому национальном природном парке из Ивано-Франковской области пробуждается природа.

На странице парка в социальной сети Facebook опубликовали фото животных, которые радуются приходу весны.

Парк площадью 14684,8 га находится на границе двух физико-географических стран: Украинских Карпат (область Прикарпатья) и юго-западной части Восточно-Европейской равнины (область Ополье Западноукраинской провинции лесостепной зоны). Благодаря такому расположению для территории характерно большое ландшафтное и биологическое разнообразие.

В растительном покрове и среди представителей фауны встречаются как подольские, так и карпатские виды. На территории парка выявлено 45 видов растений и 37 видов животных, которые являются представителями Красной книги Украины, 4 и 9 соответственно - Европейский Красный список и 6 видов растений и 158 видов животных, находящихся под охраной Бернской конвенции.