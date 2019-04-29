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29 апреля 2019, понедельник, 13:56 347
Жизнь 2019-04-29T14:01:56+03:00
Українські Новини
В сети показали фото пробуждения весны в Галицком нацпарке

В сети показали фото пробуждения весны в Галицком нацпарке

В Галицкому национальном природном парке из Ивано-Франковской области пробуждается природа.

На странице парка в социальной сети Facebook опубликовали фото животных, которые радуются приходу весны.

Парк площадью 14684,8 га находится на границе двух физико-географических стран: Украинских Карпат (область Прикарпатья) и юго-западной части Восточно-Европейской равнины (область Ополье Западноукраинской провинции лесостепной зоны). Благодаря такому расположению для территории характерно большое ландшафтное и биологическое разнообразие.

В растительном покрове и среди представителей фауны встречаются как подольские, так и карпатские виды. На территории парка выявлено 45 видов растений и 37 видов животных, которые являются представителями Красной книги Украины, 4 и 9 соответственно - Европейский Красный список и 6 видов растений и 158 видов животных, находящихся под охраной Бернской конвенции.

Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk
Пробуждение весны в Галицком НПП. Фото: Vasil Malaniuk

Напомним, в селе Жорниска Львовской области в медвежьем приюте спасенные медведи на полную наслаждаются приходом весны и солнечной погодой.

Ранее в зоне Чернобыля зафиксировали 6 видов необычных птиц и несколько крупных животных.

 

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