Фото дня: Под Днипром на первомай выпал гигантский град

В среду, 1 мая, во второй половине дня сильнейший град выпал в городе Каменское Днепропетровской области.

Как сообщают пользователи соцсетей, град шел более получаса.

По фото из сети видно, что город больше похож на ледник, а не на цветущий первомай.

Град. Фото: facebооk.com/groups/ikamianske

Град. Фото: nashemistо.dp.ua

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.

В то же время, на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.