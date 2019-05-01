В среду, 1 мая, во второй половине дня сильнейший град выпал в городе Каменское Днепропетровской области.\r\n\r\nКак сообщают пользователи соцсетей, град шел более получаса. \r\n\r\nПо фото из сети видно, что город больше похож на ледник, а не на цветущий первомай.\r\nГрад. Фото: facebооk.com\/groups\/ikamianske\r\nГрад. Фото: nashemistо.dp.ua\r\nКак сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.\r\nВ то же время, на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.