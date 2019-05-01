подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 мая 2019, среда, 18:32 353
Происшествия 2019-05-01T19:07:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: Под Днипром на первомай выпал гигантский град

Фото дня: Под Днипром на первомай выпал гигантский град

Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske

В среду, 1 мая, во второй половине дня сильнейший град выпал в городе Каменское Днепропетровской области.

Как сообщают пользователи соцсетей, град шел более получаса. 

По фото из сети видно, что город больше похож на ледник, а не на цветущий первомай.

Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianskeГрад. Фото: facebооk.com/groups/ikamianske

Град. Фото: nashemistо.dp.uaГрад. Фото: nashemistо.dp.ua

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине.

В то же время, на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.

Больше новостей о: Град 1 мая Фото дня

Архив
Новости
Смертельное ДТП возле Львова: курсант на авто сбил двух пешеходов, один из них погиб 19:47
Новинский с коллегами встретились с семьями погибших в Одессе 2 мая 19:09
На Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ 19:00
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske
Фото дня: Под Днипром на первомай выпал гигантский град 18:32
Под эгидой Федерации ММА состоится первый турнир по ММА в Киеве 18:04
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
Циклон Valentin из Румынии принесет мощные ливни и шторм: синоптик предупредила об опасной погоде 06:00 Карта
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню 21:04
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Короли солнца и ветра: политики и бизнесмены запускают солнечные и ветряные электростанции по высокому "зеленому тарифу" 13:57
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok