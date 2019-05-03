Київ затопила потужна злива з градом і грозою

Сьогодні ввечері, 3 травня, на Київ обрушилася потужна злива, місцями з градом та сильними поривами вітру. Вражаючі відео негоди, що спіткала столицю, публікують користувачі соціальних мереж.\r\nПотужна злива з грозою і шквальним вітром розпочалася у Києві близько 18:20, також обрушився град. Після того, як град припинився, дощ продовжував йти приблизно до 19:00.\r\n\r\nВесіння злива з градом у Києві. Красиво) pic.twitter.com\/AOXCerQUhP\r\n— Иван Добровольский (@Jedi_master84) 3 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nДощ миттєво влаштував потопи на багатьох дорогах міста.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wZjpuS3tb4M#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ прес-службі КМДА закликали киян дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:\r\n- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;\r\n- опинившись на вулиці в таку погоду триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;\r\n- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному сховищі;\r\n- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДСНС попередили, що грози, зливи і град I рівня небезпеки нависнуть над Україною в кінці тижня.\r\nТим часом, в Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.\r\nРаніше під Днипром на першотравень випав гігантський град.