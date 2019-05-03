Київ затопила потужна злива з градом і грозою

Сьогодні ввечері, 3 травня, на Київ обрушилася потужна злива, місцями з градом та сильними поривами вітру. Вражаючі відео негоди, що спіткала столицю, публікують користувачі соціальних мереж.

Потужна злива з грозою і шквальним вітром розпочалася у Києві близько 18:20, також обрушився град. Після того, як град припинився, дощ продовжував йти приблизно до 19:00.

Весіння злива з градом у Києві. Красиво) pic.twitter.com/AOXCerQUhP — Иван Добровольский (@Jedi_master84) 3 мая 2019 г.

Дощ миттєво влаштував потопи на багатьох дорогах міста.

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В прес-службі КМДА закликали киян дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- опинившись на вулиці в таку погоду триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному сховищі;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попередили, що грози, зливи і град I рівня небезпеки нависнуть над Україною в кінці тижня.

Тим часом, в Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

Раніше під Днипром на першотравень випав гігантський град.