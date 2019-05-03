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03 мая 2019, пятница, 19:41 2605 Карта
Силовые структуры 2019-05-03T19:46:41+03:00
Українські Новини
Грозы, ливни и град I уровня опасности нависнут над Украиной в конце недели, - ГосЧС

Грозы, ливни и град I уровня опасности нависнут над Украиной в конце недели, - ГосЧС

Ливень. Фото: pixabay
Ливень. Фото: pixabay

Пока в Киеве гремят грозы и идут ливни, государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в большинстве регионов Украины 3-4 мая.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 3 мая в западных, северных областях, в Киевской и Винницкой областях и городе Киеве; а также 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

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