Грозы, ливни и град I уровня опасности нависнут над Украиной в конце недели, - ГосЧС

Пока в Киеве гремят грозы и идут ливни, государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в большинстве регионов Украины 3-4 мая.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 3 мая в западных, северных областях, в Киевской и Винницкой областях и городе Киеве; а также 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.

4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.