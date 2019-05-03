Грозы, ливни и град I уровня опасности нависнут над Украиной в конце недели, - ГосЧС

Пока в Киеве гремят грозы и идут ливни, государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в большинстве регионов Украины 3-4 мая.\r\nОб этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.\r\n"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 3 мая в западных, северных областях, в Киевской и Винницкой областях и городе Киеве; а также 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м\/с. (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные.\r\n4 мая в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.