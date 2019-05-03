Порошенко обсудил денационализацию Приватбанка с директором МВФ Лагард

Президент Петр Порошенко обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард судебные процессы для денационализации Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Глава Украинского государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост. Кристин Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы. В то же время выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации Приватбанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Кристин Лагард подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины", - сказано в нем.

Кем именно из собеседников выражена обеспокоенность относительно Приватбанка, в сообщении не уточняется.

В свою очередь отмечается, что Лагард заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ.

Как сообщали Українськi Новини, Приватбанк выплатит 11,52 млрд гривен дивидендов государству.

Ранее в МВФ высказались о своем отношении к национализации Приватбанка.

Также, по данным банкиров, резких скачков гривны на новости об отмене национализации Приватбанка пока нет.