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02 мая 2019, четверг, 17:49 83
Внешняя политика 2019-05-02T17:51:06+03:00
Українські Новини
Климпуш-Цинцадзе поздравила с назначением на пост министра обороны Британии первую в истории женщину

Климпуш-Цинцадзе поздравила с назначением на пост министра обороны Британии первую в истории женщину

Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает на углубление сотрудничества с Великобританией в военной сфере после назначения Пенни Мордонт министром обороны.

Об этом она написала с своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Искренне поздравляю Великобританию с назначением впервые в истории страны женщины, которая возглавит Министерство обороны, Пенни Мордонт. Надеемся на углубление сотрудничества в военной и оборонной сферах - как на двусторонней основе, так и в рамках "НАТО - Украина", - написала она.

Ранее Мордонт занимала должности министра международного развития Великобритании и министра по делам женщин и равенства.

Как сообщали Українськi Новини, из-за громкого скандала в отставку отправлен министр обороны Британии, советовавший России "заткнуться".

Тем временем Великобритания назначила послом в Украине Мелинду Симмонс вместо Джудит Гоф, а Климпуш-Цинцадзе в марте получила командировочные в три раза больше оклада.

Больше новостей о: Великобритания Министр обороны НАТО-Украина Иванна Климпуш-Цинцадзе Пенни Мордонт

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