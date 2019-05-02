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02 травня 2019, четвер, 17:12 23
Президент 2019-05-02T19:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав лідерів різних релігій допомогти діалогу з українцями на окупованих територіях

Зеленський закликав лідерів різних релігій допомогти діалогу з українцями на окупованих територіях

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/YouTube

Новообраний Президента Володимир Зеленський закликає представників різних релігій і релігійних конфесій підтримати його в прагненні налагодити діалог із українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Я закликаю представників різних релігій і релігійних конфесій підтримати нас із цією ініціативою - розпочати діалог із українцями, які сьогодні знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що це перший можливий крок для повернення їх додому, в Україну", - сказав Зеленський на зустрічі з духовними лідерами мусульман України.

У зустрічі із Зеленським взяли участь голова Духовного управління мусульман України, муфтій України шейх Ахмед Тамім; муфтій Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов; муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" шейх Саїд Ісмагілов.

У повідомленні наголошується, що в Україні проживає близько 2 млн мусульман.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що його стратегія - не на словах, а на ділі об'єднати країну, адже єдність - це запорука сили.

Для цього, з його слів, слід розпочати конструктивний і відвертий діалог із усіма громадянами України, зокрема на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Учасники зустрічі підтвердили свою готовність підтримати ініціативи новообраного Президента, спрямовані на консолідацію суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський 30 квітня зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і обговорив з ним конфлікт на Донбасі, боротьбу з корупцією та бідністю.

У цей же день Зеленський зустрівся з Патріархом Філаретом, який закликав його використовувати дану йому владу для сприяння добра і подолання зла, а також обговорив з предстоятелем Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом), митрополитом Київським Онуфрієм ситуацію, що склалася в релігійній сфері в Україні.

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