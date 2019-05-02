Анализ финотчетов Зеленского и Порошенко НАПК обнародует до 21 мая

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародует анализ окончательных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов Владимира Зеленского и Петра Порошенко не позднее 21 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

"Окончательные финансовые отчеты кандидатов на пост Президента Украины, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования 21 апреля 2019 Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны быть поданы в Национальное агентство до 6 мая 2019 включительно. Поэтому анализ окончательных отчетов этих кандидатов будет проведен и опубликован в отведенный законом Украины "О выборах Президента Украины" срок - до 21 мая включительно", - сказано в нем.

В четверг НАПК утвердило анализ окончательных финотчетов всех кандидатов в Президенты в первом туре 31 марта.

В результате анализа отчетов (промежуточных и окончательных) было составлено 58 протоколов об административном правонарушении (нарушении порядка предоставления или получения взноса в избирательный фонд и порядка представления отчетов об использовании средств).

Также Национальной полиции были переданы материалы о возможных признаках уголовного преступления в отношении 12 распорядителей накопительных счетов избирательных фондов кандидатов в Президенты (за то, что не отказались от взносов лиц, которые не имели права осуществлять такие взносы, и в течение трех дней не перечислили такие взносы в государственный бюджет).

Как сообщали Українські Новини, 30 апреля ЦИК направил результаты выборов официальным изданиям и начнется подготовка к инаугурации Зеленского.

Тем временем Зеленский не готов назвать кандидатуры на ключевые должности до инаугурации.

Также у Зеленского рассказали об идее провести дебаты на НСК "Олимпийский" с Порошенко.