Аналіз фінзвітів Зеленського і Порошенка НАЗК оприлюднить до 21 травня

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднює аналіз остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів Володимира Зеленського та Петра Порошенка не пізніше 21 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК, передають Українські Новини.

"Остаточні фінансові звіти кандидатів на пост Президента України, включених у виборчий бюлетень для повторного голосування 21 квітня 2019 Петра Порошенка і Володимира Зеленського мають бути подані в Національне агентство до 6 травня 2019 року включно. Тому аналіз остаточних звітів цих кандидатів буде проведено і опубліковано у відведений законом України "Про вибори Президента України" строк - до 21 травня включно", - сказано в ньому.

У четвер НАЗК затвердило аналіз остаточних фінзвітів всіх кандидатів у Президенти в першому турі 31 березня.

Внаслідок аналізу звітів (проміжних і остаточних) було складено 58 протоколів про адміністративне правопорушення (порушення порядку надання або отримання внеску до виборчого фонду та порядку подання звітів про використання коштів).

Також Національній поліції були передані матеріали про можливі ознаки кримінального злочину щодо 12 розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів кандидатів у Президенти (за те, що не відмовилися від внесків осіб, які не мали права здійснювати такі внески, і протягом трьох днів не перерахували такі внески в державний бюджет).

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня ЦВК направила результати виборів офіційним виданням і почнеться підготовка до інавгурації Зеленського.

Тим часом Зеленський не готовий назвати кандидатури на ключові посади до інавгурації.

Також у Зеленського розповіли про ідею провести дебати на НСК "Олімпійський" з Порошенком.