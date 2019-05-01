После выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра

2 мая в Киеве ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м\/с, температура ночью +6…+8, днем +15...+17 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины ясно, днем небольшой дождь, ночью местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13...+18 градусов.\r\nВ Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2…+3 градусов, днем +4...+9 градусов.\r\nВ Моршине ночью ожидается температура воздуха +5…+7 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце ночью +4…+6 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Сваляве ночью +4…+6 градусов, днем +18.. +20 градусов.\r\nНа севере ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.\r\nВ центре Украины ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.\r\nНа востоке ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.\r\nНа юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура ночью +6…+12 градусов, днем +15…+21 градусов.\r\nВ Крыму ясно, без осадков, ветер западный, 7-12 м \/ с. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Ялте - без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.\r\nЦиклон Valentin из Румынии принесет мощные ливни и шторм: синоптик предупредила об опасной погоде.