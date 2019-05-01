подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 мая 2019, среда, 15:45 430
Жизнь 2019-05-01T17:45:01+03:00
Українські Новини
После выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра

После выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра

Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

2 мая в Киеве ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью +6…+8, днем ​​+15...+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, днем ​​небольшой дождь, ночью местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем ​​+13...+18 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2…+3 градусов, днем ​​+4...+9 градусов.

В Моршине ночью ожидается температура воздуха +5…+7 градусов, днем ​​+17…+19 градусов.

В Трускавце ночью +4…+6 градусов, днем ​​+17…+19 градусов.

В Сваляве ночью +4…+6 градусов, днем ​​+18.. +20 градусов.

На севере ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3…+9 градусов, днем +​​12…+18 градусов.

В центре Украины ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4…+10 градусов, днем ​​+13…+19 градусов.

На востоке ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +6…+11 градусов, днем ​​+13…+19 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +6…+12 градусов, днем ​​+15…+21 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью +6…+11 градусов, днем ​​+15…+20 градусов.

В Ялте - без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем ​​+17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, во вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.

Циклон Valentin из Румынии принесет мощные ливни и шторм: синоптик предупредила об опасной погоде.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине

Архив
Новости
В Ровно из-за долгов отключили горячую воду 17:14
Разрушение моста. Скриншот видео.
Видео дня: На западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов 16:46
Украина поставит Турции крупную партию управляемых танковых ракет 16:17
После выходных в Украине пройдут дожди, ожидаются заморозки и порывы ветра 15:45
С 1 мая украинцы смогут заключать коллективные договора на жилищно-коммунальные услуги 15:16
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
Авто утонуло. Фото: dtp.kiev.ua
На Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль 19:41
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню 21:04
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Короли солнца и ветра: политики и бизнесмены запускают солнечные и ветряные электростанции по высокому "зеленому тарифу" 13:57
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok