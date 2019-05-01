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01 травня 2019, середа, 23:55 17
Життя 2019-05-02T03:30:01+03:00
Українські Новини
Потужний смерч в полі під Кропивницьким зафіксували на відео

Потужний смерч в полі під Кропивницьким зафіксували на відео

Після того як в останній квітневий день вулицями Мелітополя поруч з людьми пронісся потужний смерч, в полі села Злинка Кіровоградської області також зафіксували на відео дуже сильний смерч.

Місцеві жителі опублікували 6-хвилинний ролик з природним явищем на каналі в YouTube.

На відео видно, що смерч піднімається дуже високо і охоплює велику територію, кружляючи полем.

Про постраждалих від смерчу не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру.

Також ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.

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