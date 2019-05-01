Потужний смерч в полі під Кропивницьким зафіксували на відео

Після того як в останній квітневий день вулицями Мелітополя поруч з людьми пронісся потужний смерч, в полі села Злинка Кіровоградської області також зафіксували на відео дуже сильний смерч.\r\nМісцеві жителі опублікували 6-хвилинний ролик з природним явищем на каналі в YouTube.\r\n\r\nНа відео видно, що смерч піднімається дуже високо і охоплює велику територію, кружляючи полем.\r\nПро постраждалих від смерчу не повідомляється.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру.\r\nТакож ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.