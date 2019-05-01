ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине

Украинцев предупредили о серьезном ухудшении погодных условий сегодня, 1 мая.\r\nОб этом сообщила пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини.\r\n\r\nТак, по данным УкрГидрометцентра, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.\r\nРанее украинцев также предупреждали о сильных дождях и грозах.