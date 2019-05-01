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01 мая 2019, среда, 09:26 65
Жизнь 2019-05-01T09:35:33+03:00
Українські Новини
ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине

ГосЧС предупредила о серьезном ухудшении погодных условий по всей Украине

Гроза. Фото: facebook.com/MNSIFR
Гроза. Фото: facebook.com/MNSIFR

Украинцев предупредили о серьезном ухудшении погодных условий сегодня, 1 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини.

Так, по данным УкрГидрометцентра, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).

Как сообщали Українські Новини, во вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.

Ранее украинцев также предупреждали о сильных дождях и грозах.

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