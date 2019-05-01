На Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 мая, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений с 120- и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українські Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 30 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.

29 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.

В Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.