подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 мая 2019, среда, 19:00 91
Силовые структуры 2019-05-01T19:00:44+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ

На Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 мая, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений с 120- и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українські Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 30 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.

29 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.

В Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.

Больше новостей о: ВСУ Ранения Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Смертельное ДТП возле Львова: курсант на авто сбил двух пешеходов, один из них погиб 19:47
Новинский с коллегами встретились с семьями погибших в Одессе 2 мая 19:09
На Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ 19:00
Град. Фото: facebook.com/groups/ikamianske
Фото дня: Под Днипром на первомай выпал гигантский град 18:32
Под эгидой Федерации ММА состоится первый турнир по ММА в Киеве 18:04
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
В Черкасах в колонии случился бунт заключенных, есть пострадавшие 23:56
Циклон Valentin из Румынии принесет мощные ливни и шторм: синоптик предупредила об опасной погоде 06:00 Карта
больше новостей
С 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам 06:01
С 1 мая за долги по коммуналке будут начислять пеню 21:04
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
Короли солнца и ветра: политики и бизнесмены запускают солнечные и ветряные электростанции по высокому "зеленому тарифу" 13:57
Прокурор Одесской области подарил жене миллион и еще 200 000 тысяч гривен 23:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok