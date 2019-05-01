На Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 мая, 2 украинских военнослужащих получили ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\nС начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.\r\nВооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений с 120- и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nВсе обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".\r\nВследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.\r\nНа вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.\r\nПотери противника уточняются.\r\nСитуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.\r\nКак сообщали Українські Новини, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 30 апреля, 1 украинский военнослужащий погиб и еще 1 получил ранения.\r\n29 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.\r\nВ Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.