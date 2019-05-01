На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ

Бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 1 травня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

З початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120- і 82-мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 30 квітня, 1 український військовослужбовець загинув і ще 1 отримав поранення.

29 квітня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів ООС, втрат серед українських військовослужбовців не було.

В Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.