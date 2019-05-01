На Донбасі бойовики поранили двох воїнів ЗСУ

Бойовики 6 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у середу, 1 травня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\nЗ початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню.\r\nЗбройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з 120- і 82-мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nВсі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".\r\nВнаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.\r\nНа ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.\r\nВтрати противника уточнюються.\r\nСитуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 30 квітня, 1 український військовослужбовець загинув і ще 1 отримав поранення.\r\n29 квітня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів ООС, втрат серед українських військовослужбовців не було.\r\nВ Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.