В Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні

Циклон Valentin у четвер, 2 травня, покине територію України. Однак його атмосферні фронти все ще будуть зачіпати територію країни.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа її словами, 2 травня сильні опади в Україні припиняться, дощі будуть періодичними, невеликими, максимум помірними.\r\nЗахідний вітер очікується поривчастим, до сильного.\r\nТемпература повітря поступово підвищуватиметься.\r\nНапротязі дня у більшості областей України очікується + 13 + 19 градусів.\r\nВ Києві 2 травня дощі також ослабнуть і припиняться. Найближча ніч буде холодною, +5, +6 градусів, вдень потеплішає до +14 градусів, а якщо вигляне сонечко - і вище.\r\n"Надалі волога погода все ж буде домінувати, дощі періодично випадати", - попередила синоптик.\r\n"Тепліше буде на Півдні та Сході, а на Заході та Півночі України вже з 5-6 травня знову похолодає", - повідомила Діденко.\r\n\r\nКарти: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.\r\nУ вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.\r\nРаніше українців попереджали про сильні дощі і грози.