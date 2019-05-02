В Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні

Циклон Valentin у четвер, 2 травня, покине територію України. Однак його атмосферні фронти все ще будуть зачіпати територію країни.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, 2 травня сильні опади в Україні припиняться, дощі будуть періодичними, невеликими, максимум помірними.

Західний вітер очікується поривчастим, до сильного.

Температура повітря поступово підвищуватиметься.

Напротязі дня у більшості областей України очікується + 13 + 19 градусів.

В Києві 2 травня дощі також ослабнуть і припиняться. Найближча ніч буде холодною, +5, +6 градусів, вдень потеплішає до +14 градусів, а якщо вигляне сонечко - і вище.

"Надалі волога погода все ж буде домінувати, дощі періодично випадати", - попередила синоптик.

"Тепліше буде на Півдні та Сході, а на Заході та Півночі України вже з 5-6 травня знову похолодає", - повідомила Діденко.

Карти: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні.

У вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.

Раніше українців попереджали про сильні дощі і грози.