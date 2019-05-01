підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
01 травня 2019, середа, 13:25 104
Суспільство 2019-05-01T16:30:03+03:00
Українські Новини
Україна звернеться до Ради Європи через обшуки у кримськотатарських активістів

Україна звернеться до Ради Європи через обшуки у кримськотатарських активістів

Україна має намір звернутися до Ради Європи через обшуки у 2 кримськотатарських активістів 30 квітня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, передають Українські Новини.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар. Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення в Раду Європи та країни-члени організації", - написав Ар'єв.

Як повідомляли Українські Новини, Меджліс зафіксував 6 жертв окупаційного режиму в Криму за рік.

Раніше силовики РФ затримали кримськотатарського активіста, що має інвалідність, при в'їзді в окупований Крим.

Більше новин про: Анексований Крим кримськотатарський активіст Обшуки в Криму

Архів
Новини
Україна поставить Туреччині велику партію танкових керованих ракет 16:17
Після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру 15:45
З 1 травня українці зможуть укладати колективні договори на житлово-комунальні послуги 15:16
Путін спростив отримання російського громадянства для деяких категорій українців 15:02 Доповнено
В Росії почали роботу центри видачі паспортів жителям ОРДЛО 14:13
більше новин
Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян 11:17
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Іноземець розбив вікно купе і вистрибнув з поїзда під Києвом 23:30
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
більше новин
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Королі сонця і вітру: політики і бізнесмени запускають сонячні і вітряні електростанції по високому "зелениму тарифу" 13:57
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу 14:14
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
Похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи: прогноз погоди на перший травневий день 14:40 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok