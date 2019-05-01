Україна звернеться до Ради Європи через обшуки у кримськотатарських активістів

Україна має намір звернутися до Ради Європи через обшуки у 2 кримськотатарських активістів 30 квітня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв, передають Українські Новини.

"Нова хвиля репресій проти кримських татар. Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення в Раду Європи та країни-члени організації", - написав Ар'єв.

Як повідомляли Українські Новини, Меджліс зафіксував 6 жертв окупаційного режиму в Криму за рік.

Раніше силовики РФ затримали кримськотатарського активіста, що має інвалідність, при в'їзді в окупований Крим.