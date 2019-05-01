Сутки в зоне ООС: украинский военный погиб, еще один ранен

Российско-оккупационные войска 30 апреля нарушили режим прекращения огня на Донбассе 13 раз. Из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, враг обстреливал украинских защитников из противотанковых ракетных комплекосв, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил 11 раз:

с 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь;

из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия - вблизи села Талаковка;

из гранатометов различных систем - у населенного пункта Пески;

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединское;

с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное;

с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Широкино;

дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции наших защитников:

с 120 мм минометов - в районе населенного пункта Троицкое;

из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Луганское.

Один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля 2 оккупанта были уничтожены, еще трое - ранены ", - сказано в сообщении.

Кроме этого, с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединский, и со стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гранитное.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, под вражескими обстрелами на Донбассе ранен украинский военный.

29 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.

До этого в Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.