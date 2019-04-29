У переговорах щодо нафтопроводу "Дружба" в Будапешті від України буде брати участь Пасішник

Перший заступник генерального директора нафтотранспортної компанії "Укртранснафта" Андрій Пасішник візьме участь в нових переговорах щодо локалізації некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба" 30 квітня в Будапешті (Угорщина).

Про це йдеться в повідомленні "Укртранснафти" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У вівторок, 30 квітня, перший заступник генерального директора "Укртранснафта" Андрій Пасішник візьме участь в переговорах по локалізації забрудненої російської нафти з нафтопроводу "Дружба". Зустріч пройде в Будапешті в 10:30", - йдеться в ньому.

Крім того, у переговорах також беруть участь представники ВАТ "Транснафта", АТ "Транспетрол" (Словацька Республіка), АТ "МВО" (Угорщина) і словацького НПЗ "Словнафт".

Також наголошується, що "Укртранснафта" поінформувала про вимушену зупинку транзиту нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини Раду національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Енергетичну митницю Державної фіскальної служби України.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" 25 квітня в 21:43 вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

Раніше Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.