На Шри-Ланке запретили носить паранджу

Власти Шри-Ланки в целях общественной безопасности ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью покрывающих лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.

Как сообщили в администрации президента Шри-Ланки, запрет на ношение "любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" вводится с 29 апреля, пишет "Анадолу".

Решение принято на фоне кровавых терактов, потрясших островное государство в воскресенье, 21 апреля, когда в результате взрывов в католических церквях и отелях Коломбо и других областях Шри-Ланки погибло 310 человек.

Три взрыва прогремели в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо. Также три взрыва прогремели во время празднования Пасхи в трех церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городах Негомбо и Баттикалоа.

Как сообщали Українські Новини, на Шри-Ланке людей призвали готовиться к новым терактам.

Тем временем, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

Ранее на Шри-Ланке начались массовые похороны жертв взрывов.

Также на Шри-Ланке 22 апреля прогремел новый взрыв.