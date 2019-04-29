В первый день Пасхи на Донбассе трое оккупантов умерли, один травмирован

За прошедшие сутки, 28 апреля, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Боевики также обстреливал военных ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино и из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.\r\nПотери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля трое оккупантов умерли, один травмирован.\r\nС начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".\r\nПотерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, 27 апреля на Донбассе боевики ранили воина ВСУ и понесли существенные потери.\r\nРанее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.\r\nВ Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.