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29 апреля 2019, понедельник, 08:02 26
Силовые структуры 2019-04-29T08:02:38+03:00
Українські Новини
В первый день Пасхи на Донбассе трое оккупантов умерли, один травмирован

В первый день Пасхи на Донбассе трое оккупантов умерли, один травмирован

За прошедшие сутки, 28 апреля, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Боевики также обстреливал военных ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино и из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское.

Потери врага произошли в небоевых условиях. По данным разведки Объединенных сил, 28 апреля трое оккупантов умерли, один травмирован.

С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Широкино в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 27 апреля на Донбассе боевики ранили воина ВСУ и понесли существенные потери.

Ранее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

В Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.

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