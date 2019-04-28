Накануне Пасхи силовики поймали 291 пьяного водителя

Полицейские обнаружили на протяжении прошедших суток, 27 апреля, 291 водителя, управлявшего автомобилями, имея признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в общем за прошедшие сутки полицейские обнаружили 8 373 нарушений правил дорожного движения.

Также среди них 674 - управление транспортным средством без соответствующих документов, 12 - нарушение правил движения через железнодорожные переезды и 13 - создание аварийной ситуации.

На данный момент на дорогах страны патрулируют 1 534 экипажа патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, из которых 416 обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве скутер пиццерии Mamamia протаранил Mercedes: водитель госпитализирован.

В Киеве Subaru вылетел на тротуар, сбил пешехода и застрял на рельсах.