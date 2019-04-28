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28 апреля 2019, воскресенье, 17:01 179
Политика 2019-04-28T17:06:22+03:00
Українські Новини
Накануне Пасхи силовики поймали 291 пьяного водителя

Накануне Пасхи силовики поймали 291 пьяного водителя

Полицейские обнаружили на протяжении прошедших суток, 27 апреля, 291 водителя, управлявшего автомобилями, имея признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в общем за прошедшие сутки полицейские обнаружили 8 373 нарушений правил дорожного движения.

Также среди них 674 - управление транспортным средством без соответствующих документов, 12 - нарушение правил движения через железнодорожные переезды и 13 - создание аварийной ситуации.

На данный момент на дорогах страны патрулируют 1 534 экипажа патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции, из которых 416 обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве скутер пиццерии Mamamia протаранил Mercedes: водитель госпитализирован.

В Киеве Subaru вылетел на тротуар, сбил пешехода и застрял на рельсах.

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